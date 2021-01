Vaccino Covid 19: per adesso no obbligo, docenti non sono tra categorie prioritarie. FAQ Ministero Salute (Di martedì 5 gennaio 2021) Acceso il dibattito nei giorni scorsi sull'obbligatorietà del Vaccino per il personale scolastico e sulla priorità da dare al mondo della scuola. Le FAQ del Ministero della Salute confermano che fra le categorie prioritarie non vi sono i docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Acceso il dibattito nei giorni scorsi sull'obbligatorietà delper il personale scolastico e sulla priorità da dare al mondo della scuola. Le FAQ deldellaconfermano che fra lenon vi. L'articolo .

