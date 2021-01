Vaccino Covid-19, Arcuri: “Dopo gli over 60, vaccineremo il personale scolastico” (Di martedì 5 gennaio 2021) "Nessun ritardo nelle vaccinazioni in Italia e un piano già delineato che prevede che che Dopo il personale sanitario e gli ospiti delle Rsa si proceda con la vaccinazione degli ultra-80enni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) "Nessun ritardo nelle vaccinazioni in Italia e un piano già delineato che prevede che cheilsanitario e gli ospiti delle Rsa si proceda con la vaccinazione degli ultra-80enni". L'articolo .

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - nzingaretti : #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti… - pisto_gol : Cuba ha un vaccino per il Covid pubblico e gratuito ma è vietato parlarne - httpiga : @Mr_Ozymandias Mi sembra logico: il lungo termine del vaccino covid non è ancora stato vissuto visto che è stato sv… - DomenicaGianne4 : RT @VittorioFerram1: @07Emmedi Si trova qui l'autorizzazione subordinata a condizioni? -