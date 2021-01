Vaccino anti-Covid, quali sono gli effetti collaterali? Possono assumerlo i celiaci e le mamme che allattano? L’Iss risponde (Di martedì 5 gennaio 2021) L’inizio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus ha spinto l’Istituto superiore di sanità e l’Agenzia italiana del farmaco a creare nei loro siti una sezione ad hoc per fare chiarezza e smontare, punto per punto, le fake news su rischi ed efficacia dei vaccini. L’Iss in particolare sta continuando ad aggiornare le sue Faq (le domande più frequenti) per informare i cittadini sul Vaccino anti-Covid. Eccole: Il Vaccino può causare il Covid? – Quello attualmente in uso in Italia usa la tecnologia a mRNA: induce l’immunità fornendo a cellule umane esclusivamente le istruzioni per produrre un frammento del virus, la proteina Spike, che indurrà la produzione di anticorpi specifici verso il virus Sars-CoV-2. Con questo Vaccino, quindi, non viene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) L’inizio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus ha spinto l’Istituto superiore di sanità e l’Agenzia italiana del farmaco a creare nei loro siti una sezione ad hoc per fare chiarezza e smontare, punto per punto, le fake news su rischi ed efficacia dei vaccini.in particolare sta continuando ad aggiornare le sue Faq (le domande più frequenti) per informare i cittadini sul. Eccole: Ilpuò causare il? – Quello attualmente in uso in Italia usa la tecnologia a mRNA: induce l’immunità fornendo a cellule umane esclusivamente le istruzioni per produrre un frammento del virus, la proteina Spike, che indurrà la produzione dicorpi specifici verso il virus Sars-CoV-2. Con questo, quindi, non viene ...

