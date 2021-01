Vaccino anti-Covid a Pavia: arrivate mille dosi con siringhe sbagliate (Di martedì 5 gennaio 2021) Prosegue la somministrazione del Vaccino contro il Covid-19 a Pavia, nonostante gli intoppi. Insieme ai kit sono arrivate un migliaio di siringhe da 5 ml anziché da 1 ml Nonostante… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Prosegue la somministrazione delcontro il-19 a, nonostante gli intoppi. Insieme ai kit sonoun migliaio dida 5 ml anziché da 1 ml Nonostante… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - nzingaretti : #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti… - lucianonobili : Mentre l’Italia arranca nella somministrazione del vaccino anti #Covid, invece di mettersi a correre e… - MassimoXMassimi : Siate edotti che chi fa il vaccino infetta per settimane gli altri. Quelli che hanno già fatto il vaccino anti infl… - maurovergari : RT @nzingaretti: #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti gli ope… -