Vaccini | la denuncia di Mastella | “Oggi solo venti siringhe all’ospedale di Benevento”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“dimi hanno fatto sapere che ci sono, trentaper effettuare le vaccinazioni anti-Covid. Ma si può andare avanti così?”. E’ l’interrogativo-che il sindaco Clementeha espresso questa mattina a Omnibus, trasmissione di “La7”. “Di chi è la responsabilità? Di Arcuri? Della Regione? Sono domande che al cittadino non interessano. La gente se ne fotte di sapere di chi è la colpa dinanzi a inefficienze così gravi. E la sfiducia nei confronti delle istituzioni cresce” – ha aggiunto l’inquilino di palazzo Mosti. Che poi ha concluso: “E’ questa incertezza che logora la cittadinanza. Anche sulla questione dei colori: zona arancione, zona rossa. Non è così che si ...

HuffPostItalia : La denuncia contro Israele: vaccini solo ai coloni, esclusi palestinesi - marconardex64 : RT @La7tv: #omnibus Il sindaco di Benevento Clemente #Mastella denuncia la situazione dell'ospedale di Benevento: 'Ci sono solo 20 siringhe… - La7tv : #omnibus Il sindaco di Benevento Clemente #Mastella denuncia la situazione dell'ospedale di Benevento: 'Ci sono sol… - MarcelloLyotard : Un curioso scambio Denuncia una Fake News sui vaccini controllo, la Fake sembra confermata ma non si fida e invia… - infoitsalute : La Fismu denuncia: «Molise, pochi i vaccini anti COVID previsti, e ancora pochissimi i vaccinati» -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini denuncia

“Oggi dall’ospedale di Benevento mi hanno fatto sapere che ci sono solo venti, trenta siringhe per effettuare le vaccinazioni anti-Covid. Ma si può andare avanti così?”. E’ l’interrogativo-denuncia ch ...Siringhe sbagliate, medici in ferie, poco personale: e l’Italia è in ritardo nel somministrare le dosi del vaccino anti Covid. I dati parlano di poco più di un quarto di dosi somministrate a oggi (anz ...