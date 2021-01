Vaccini | da Cdm misure per ospiti Rsa senza tutore e incapaci di dare consenso**

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Per l'attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede "specifiche procedure per l'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per glidi residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino". E' quanto spiega la nota di Palazzo Chigi diffusa dopo il Cdm.

In Sicilia la scuola si preparava per la riapertura il 7 o l'8 gennaio (le date stabilite nel calendario regionale a inizio anno) ma dopo una giornata di tensio ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure anti-Covid che saranno in vigore dal 7 al 15 gennaio. Il weekend del 9-10 sarà in zona "arancione" per tutta l'Ital ...