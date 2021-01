Vaccini Covid, il governo ha sbagliato siringhe. E la somministrazione è sempre lenta (Di martedì 5 gennaio 2021) Sfruttato appena un quarto della dotazione. Oggi arriva un nuovo stock da 470mila flaconi. Dati molto disomogenei tra i territori Leggi su quotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Sfruttato appena un quarto della dotazione. Oggi arriva un nuovo stock da 470mila flaconi. Dati molto disomogenei tra i territori

matteorenzi : "Non richiamo i medici dalle ferie per fare i vaccini", dice l'assessore lombardo. Una frase assurda, allucinante,… - RegioneLazio : Nel Lazio abbiamo superato la quota dei 20 mila vaccini anti Covid somministrati, un traguardo importante a livello… - Agenzia_Ansa : Italia Viva di nuovo all'attacco. 'Il sistema sanitario e il piano vaccini sono insufficienti. Ancora poche certezz… - ilsanto83 : RT @sempreciro: Dopo quella inglese ora arriva la variante sudafricana del Covid, che potrebbe resistere ai vaccini. In Lombardia invece h… - lameziainstrada : Covid, caccia a siringhe e specializzandi per i vaccini in Calabria

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid Covid Lazio, vaccini dal medico di base. «Così acceleriamo la fase 2» Il Messaggero Nel Lecchese si procede a rilento

Fino a ieri sono stati vaccinati contro la Sars Covid -2 solo 550 operatori sanitari in provincia di Lecco. Le persone a rischio che dovrebbero essere vaccinate durante la prima fase sono 10.500, di c ...

Vaccini Covid, in Italia usata meno della metà delle dosi disponibili

Prima iniezione fatta a quasi 180 mila persone. Lazio modello, male la Lombardia. È stato rinviato a domani l’ok dell’Ema al siero della statunitense Moderna ...

