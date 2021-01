Vaccini, Arcuri ha sbagliato pure le siringhe e rischia di essere travolto. Il caso di Pavia (Di martedì 5 gennaio 2021) Covid, Vaccini a rilento, ci mancavano solo le siringhe sbagliate, inadatte a inoculare il vaccino. Personale sanitario a ranghi ridotti. Medici in ferie. Dosi in arrivo a corrente alternata. E l’Italia è in ritardo nel somministrare le vaccinazioni. Uno scandalo che si ripercuote sul controllo dell’epidemia da parte del governo. E che vede il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, chiedere interventi e provvedimenti. Perché, come evidente, se l’errore ritarda la vaccinazione e causa sprechi pubblici, occorre accertare le responsabilità. Sia «sul piano penale, che su quello erariale». siringhe sbagliate: uno scandalo già registrato in molte città. L’ultima è Pavia E allora, si parte sulla notizia sulla incresciosa vicenda. Quella riassunta, tra gli altri, dal presidente Codacons Rienzi. Che, aggiornamenti alla mano, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021) Covid,a rilento, ci mancavano solo lesbagliate, inadatte a inoculare il vaccino. Personale sanitario a ranghi ridotti. Medici in ferie. Dosi in arrivo a corrente alternata. E l’Italia è in ritardo nel somministrare le vaccinazioni. Uno scandalo che si ripercuote sul controllo dell’epidemia da parte del governo. E che vede il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, chiedere interventi e provvedimenti. Perché, come evidente, se l’errore ritarda la vaccinazione e causa sprechi pubblici, occorre accertare le responsabilità. Sia «sul piano penale, che su quello erariale».sbagliate: uno scandalo già registrato in molte città. L’ultima èE allora, si parte sulla notizia sulla incresciosa vicenda. Quella riassunta, tra gli altri, dal presidente Codacons Rienzi. Che, aggiornamenti alla mano, ...

