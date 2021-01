Vaccini anti-covid per 150 dei circa 5mila operatori che lavorano al Papa Giovanni (Di martedì 5 gennaio 2021) È iniziata martedì 5 gennaio al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, simbolo della lotta al covid-19 in tutto il mondo, la campagna vaccinazioni al fine di prevenire la malattia causata dal virus Sars-CoV-2. Ad essere vaccinati, martedì 5 gennaio, sono stati 150 operatori del Papa Giovanni, tra medici, infermieri, operatori sanitari, amministrativi e tecnici che non hanno contratto il virus e che in questi mesi hanno dato un contributo insostituibile contro l’emergenza sanitaria che ha sconvolto la città e la provincia di Bergamo. Sei infermieri ed un medico hanno gestito tutte le operazioni: le procedure di accettazione, il consenso informato, la diluizione delle dosi in loco, l’esecuzione delle iniezioni e la registrazione finale. Le vaccinazioni sono state effettuate nei ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 gennaio 2021) È iniziata martedì 5 gennaio alXXIII di Bergamo, simbolo della lotta al-19 in tutto il mondo, la campagna vaccinazioni al fine di prevenire la malattia causata dal virus Sars-CoV-2. Ad essere vaccinati, martedì 5 gennaio, sono stati 150del, tra medici, infermieri,sanitari, amministrativi e tecnici che non hanno contratto il virus e che in questi mesi hanno dato un contributo insostituibile contro l’emergenza sanitaria che ha sconvolto la città e la provincia di Bergamo. Sei infermieri ed un medico hanno gestito tutte le operazioni: le procedure di accettazione, il consenso informato, la diluizione delle dosi in loco, l’esecuzione delle iniezioni e la registrazione finale. Le vaccinazioni sono state effettuate nei ...

