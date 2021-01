Vaccini anti-Covid in Italia, la situazione: 60mila dosi somministrate in un giorno, quasi raggiunta quota 180mila (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Italia si avvicina a quota 180mila persone vaccinate con la prima dose del farmaco anti-Covid realizzato da Pfizer-BioNTech: lunedì 4 gennaio sono state somministrate più di 60mila dosi, una quota vicina al ritmo giornaliero necessario per consumare tutte le fiale al momento disponibili per il nostro Paese, fissato a circa 65mila vaccinazioni ogni 24 ore. L’Italia infatti riceve ogni settimana circa 470mila dosi del farmaco Pfizer-BioNTech: dopo le prime 9.750, altre 469.950 sono state consegnate fra il 30 dicembre e il primo gennaio. In attesa del nuovo carico, in arrivo nei prossimi giorni, ad oggi ne sono state somministrate 178.939 (ultimo aggiornamento alle ore 2 del 5 gennaio), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) L’si avvicina apersone vaccinate con la prima dose del farmacorealizzato da Pfizer-BioNTech: lunedì 4 gennaio sono statepiù di, unavicina al ritmo giornaliero necessario per consumare tutte le fiale al momento disponibili per il nostro Paese, fissato a circa 65mila vaccinazioni ogni 24 ore. L’infatti riceve ogni settimana circa 470miladel farmaco Pfizer-BioNTech: dopo le prime 9.750, altre 469.950 sono state consegnate fra il 30 dicembre e il primo gennaio. In attesa del nuovo carico, in arrivo nei prossimi giorni, ad oggi ne sono state178.939 (ultimo aggiornamento alle ore 2 del 5 gennaio), ...

