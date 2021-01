Usa: media, Trump sarà in Scozia il giorno insediamento di Biden (2) (Di martedì 5 gennaio 2021) (Adnkronos) – Il ‘Sunday Post’ spiega nel suo articolo che l’aeroporto di Prestwick in Scozia, vicino al Turnberry Golf Resort di Trump, è stato avvertito che il 19 gennaio atterrerà un Boeing 757 militare statunitense. A rafforzare le voci sulla presenza del presidente ci sarebbero alcuni avvistamenti di velivoli di sorveglianza militare statunitensi intorno a Turnberry per una settimana a novembre. “Di solito è un segno che Trump rimarrà da qualche parte per un lungo periodo”, ha dichiarato una fonte anonima. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) (Adnkronos) – Il ‘Sunday Post’ spiega nel suo articolo che l’aeroporto di Prestwick in, vicino al Turnberry Golf Resort di, è stato avvertito che il 19 gennaio atterrerà un Boeing 757 militare statunitense. A rafforzare le voci sulla presenza del presidente ci sarebbero alcuni avvistamenti di velivoli di sorveglianza militare statunitensi intorno a Turnberry per una settimana a novembre. “Di solito è un segno cherimarrà da qualche parte per un lungo periodo”, ha dichiarato una fonte anonima. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Washington, 5 gen. (Adnkronos) - Cosa farà Donald Trump nel suo ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti? La risposta è ancora incerta, ma un quotidiano scozzese, il 'Sunday Post', ha rivelato ch ...

