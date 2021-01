Usa, Donald Trump non si rassegna: “Non lascio la Casa Bianca” (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ex Presidente Usa, Donald Trump non si rassegna a lasciare la Casa Bianca, e ormai isolato rincara la dose. Trump Biden (Facebook)Donald Trump non si rassegna, non ne vuole sapere di lasciare la Casa Bianca ed il ruolo istituzionale di prestigio che fino a pochi mesi fa ha ricoperto. Non ne vuole sapere, insomma, di non essere più il Presidente degli Stati Uniti d’America. Il fatto non essere stato rieletto, rappresenta, evidentemente per Trump, uno smacco insopportabile, una dinamica che proprio non riesce a superare, la realtà dei fatti, sancita dal voto di novembre, che proprio non piace all’ormai ex presidente Trump. Dall’ufficializzazione ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ex Presidente Usa,non sia lasciare la, e ormai isolato rincara la dose.Biden (Facebook)non si, non ne vuole sapere di lasciare laed il ruolo istituzionale di prestigio che fino a pochi mesi fa ha ricoperto. Non ne vuole sapere, insomma, di non essere più il Presidente degli Stati Uniti d’America. Il fatto non essere stato rieletto, rappresenta, evidentemente per, uno smacco insopportabile, una dinamica che proprio non riesce a superare, la realtà dei fatti, sancita dal voto di novembre, che proprio non piace all’ormai ex presidente. Dall’ufficializzazione ...

