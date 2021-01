Usa: arrestato leader Proud Boys, gruppo destra per Trump (Di martedì 5 gennaio 2021) NEW YORK, 05 GEN - Il leader dei Proud Boys, il gruppo di estrema destra che sostiene il tentativo di Donald Trump di capovolgere il risultato delle elezioni, è stato arrestato. Lo riporta il New York ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 5 gennaio 2021) NEW YORK, 05 GEN - Ildei, ildi estremache sostiene il tentativo di Donalddi capovolgere il risultato delle elezioni, è stato. Lo riporta il New York ...

giornaleradiofm : Usa: arrestato leader Proud Boys, gruppo destra per Trump #Approfondimenti - iconanews : Usa: arrestato leader Proud Boys, gruppo destra per Trump - Agricolturabio1 : RT @fabbri333: Usa: arrestato leader Proud Boys, gruppo destra per Trump - Ultima Ora - ANSA - FabioGaruccio : Usa: arrestato leader Proud Boys, gruppo destra per Trump - Ultima Ora - ANSA - fabbri333 : Usa: arrestato leader Proud Boys, gruppo destra per Trump - Ultima Ora - ANSA -