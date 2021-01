Usa 2020, ecco perché da due seggi in Georgia dipende il futuro degli Stati Uniti (Di martedì 5 gennaio 2021) Durante le presidenziali di novembre c’è voluta una settimana e mezzo per decretare chi tra Joe Biden e Donald Trump avesse vinto nello stato della Georgia. Alla fine per poco meno di 12 mila voti il candidato Dem ha portato a casa i 16 elettori dello Stato che votava repubblicano dal 1992 e che neanche Obama era riuscito a conquistare. Un risultato sorprendente, che è stato attribuito all’attivismo di Stacey Abrams, la prima donna afroamericana ad essere candidata a governare lo Stato nel 2018, che nel corso di diversi anni è riuscita a costruire una coalizione di nuovi elettori, puntando sui giovani e sugli afroamericani. Ma nelle elezioni per il Senato americano, che si erano tenute contestualmente alle elezioni presidenziali, nessuno dei due candidati era riuscito ad ottenere più del 50% dei voti, facendo così scattare un ballottaggio che si sta tenendo oggi 5 ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) Durante le presidenziali di novembre c’è voluta una settimana e mezzo per decretare chi tra Joe Biden e Donald Trump avesse vinto nello stato della. Alla fine per poco meno di 12 mila voti il candidato Dem ha portato a casa i 16 elettori dello Stato che votava repubblicano dal 1992 e che neanche Obama era riuscito a conquistare. Un risultato sorprendente, che è stato attribuito all’attivismo di Stacey Abrams, la prima donna afroamericana ad essere candidata a governare lo Stato nel 2018, che nel corso di diversi anni è riuscita a costruire una coalizione di nuovi elettori, puntando sui giovani e sugli afroamericani. Ma nelle elezioni per il Senato americano, che si erano tenute contestualmente alle elezioni presidenziali, nessuno dei due candidati era riuscito ad ottenere più del 50% dei voti, facendo così scattare un ballottaggio che si sta tenendo oggi 5 ...

