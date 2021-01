Uomini e Donne, gaffe per Andrea Damante: pubblica uno scatto ‘hot’ di Elisa Visari (Di martedì 5 gennaio 2021) Andrea Damante ultimamente è finito di nuovo al centro del gossip, complice la sua nuova storia d’amore con l’attrice 19enne Elisa Visari. I due sembrerebbero non nascondersi più e pare che la sua telenovela con Giulia De Lellis sia definitivamente terminata. Ad oggi, Andrea Damante è impegnato in una frequentazione molto seria con la Visari, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 5 gennaio 2021)ultimamente è finito di nuovo al centro del gossip, complice la sua nuova storia d’amore con l’attrice 19enne. I due sembrerebbero non nascondersi più e pare che la sua telenovela con Giulia De Lellis sia definitivamente terminata. Ad oggi,è impegnato in una frequentazione molto seria con la, L'articolo

trash_italiano : La scelta solo se sei a Uomini e Donne. #GFVIP - GassmanGassmann : In Bosnia si è interrotta l’umanità. Migliaia di persone, uomini,donne, bambini anziani, vite spezzate, infanzie ne… - fattoquotidiano : Sicilia, 500 donne chiedono le dimissioni del leghista che disse: “Giunta di soli uomini? Non importa cosa hanno in… - GagaGurlxo : RT @goldendaayss: Samantha illuminami e spiegami cosa c’è di irregolare in un matrimonio tra due uomini/ donne e in una famiglia con due ma… - LombardoEmanue6 : @ermesbog Non duscrimino le donne, ho detto femminuccia, x il tuo comportamento, da femminuccia, tutto qua, sappi c… -