Unioncamere | forte calo della domanda di lavoro | -30% nel 2020

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Labitalia) - Lo shock da Covid-19 frena i programmi di assunzione delle imprese nel, con undel 30% rispetto al 2019 (corrispondente a circa 1,4 milioni di contratti diin meno, inclusi quelli stagionali e di collaborazione). Lo evidenzia il Bollettinodel Sistema Informativo Excelsior die Anpal, attraverso il monitoraggio annuale dei flussi di entrata nelle imprese e delle competenze richieste dal mercato del. La flessione dei piani di assunzione ha toccato tutti i settori, ma è stata più marcata nella filiera dell'accoglienza eristorazione (-40,7% per gli ingressi previsti) e in alcuni comparti di punta del made in Italy, come la moda (-37,9%). Mentre flessioni più contenute si registrano nelle ...