Undici punti nelle ultime cinque: anche senza il Papu l’Atalanta ha ripreso a correre (Di martedì 5 gennaio 2021) Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2021 sarà un altro grande anno per l’Atalanta. O almeno è quello che sperano i tifosi bergamaschi, che domenica 3 gennaio si sono lasciati alle spalle il Capodanno con un pokerissimo rifilato al Sassuolo (5-1) che ha bissato il 5-0 con cui venne battuto il Parma, sempre al Gewiss Stadium, nel primo match del 2020. Ma non è solo il risultato – rotondo, netto – a portare ottimismo in casa nerazzurra. Ci sono infatti anche una serie di numeri che ci fanno capire che l’Atalanta è tornata a essere la macchina da gol che nella passata stagione aveva stupito l’Europa intera. nelle ultime 5 giornate gli uomini di Gasperini hanno conquistato 11 punti: hanno battuto in casa la Fiorentina (3-0), la Roma (4-1) e il Sassuolo (5-1) e pareggiato in trasferta ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 gennaio 2021) Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2021 sarà un altro grande anno per. O almeno è quello che sperano i tifosi bergamaschi, che domenica 3 gennaio si sono lasciati alle spalle il Capodanno con un pokerissimo rifilato al Sassuolo (5-1) che ha bissato il 5-0 con cui venne battuto il Parma, sempre al Gewiss Stadium, nel primo match del 2020. Ma non è solo il risultato – rotondo, netto – a portare ottimismo in casa nerazzurra. Ci sono infattiuna serie di numeri che ci fanno capire cheè tornata a essere la macchina da gol che nella passata stagione aveva stupito l’Europa intera.5 giornate gli uomini di Gasperini hanno conquistato 11: hanno battuto in casa la Fiorentina (3-0), la Roma (4-1) e il Sassuolo (5-1) e pareggiato in trasferta ...

