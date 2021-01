Un’altra arma per il OnePlus 9 Pro | ecco di cosa si tratta

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il massimo top di gamma del produttore cinese sarà il9 Pro, che dovrebbe vedere sensibilmente migliorate le prestazioni della ricarica wireless. Come riportato da ‘voice.com‘, Max Jambor ha affermato che il dispositivo sarà capace di supportare la ricarica wireless a 45W, un decisivo passo in avanti rispetto alla ricarica wireless a 30W che caratterizza il8 Pro. Dispositivi che offrono prestazioni analoghe sono il Huawei P40+ e l’Oppo Ace 2, e quindi smartphone di valore assoluto (su questo sarete d’accordo). In ogni caso, la Warp Charge 30 Wireless del8 Pro, per farsi un’idea diesattamente si sta parlando, è in grado di ricarica la batteria dal 1 al 50% in mezz’ora, tempi che la Warp Charge Wireless a 45W riuscirà a ridurre ancora di più. La novità dovrebbe riguardare solo il ...