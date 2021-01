Una Vita anticipazioni spagnole: attori de Il Segreto approdano ad Acacias (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuovi personaggi arrivano nelle nuove puntate spagnole Una Vita, che vanno ad arricchire e a complicare la trama del momento. Ad unirsi al cast saranno gli attori Roser Tapias e Aleix Rengel Meca, che hanno interpretato rispettivamente Alicia (nell’ultima stagione) e Gerardo ( nelle prime stagioni). Ma quale sarà il loro ruolo? Ci saranno storie d’amore e intrighi passionali ad attenderli? Vediamo che cosa lasciano trapelare gli spoiler diffusi sulle anticipazioni della telenovela. Puntate spagnole Una Vita: l’arrivo ad Acacias Il quartiere spagnolo di calle Acacias ha appena subito un duro colpo, con l’ennesimo attentato degli anarchici, dietro ai quali si nascondono Alfredo e Genoveva. In città arrivano David e Valeria (Aleix Rengel Meca e Roser ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuovi personaggi arrivano nelle nuove puntateUna, che vanno ad arricchire e a complicare la trama del momento. Ad unirsi al cast saranno gliRoser Tapias e Aleix Rengel Meca, che hanno interpretato rispettivamente Alicia (nell’ultima stagione) e Gerardo ( nelle prime stagioni). Ma quale sarà il loro ruolo? Ci saranno storie d’amore e intrighi passionali ad attenderli? Vediamo che cosa lasciano trapelare gli spoiler diffusi sulledella telenovela. PuntateUna: l’arrivo adIl quartiere spagnolo di calleha appena subito un duro colpo, con l’ennesimo attentato degli anarchici, dietro ai quali si nascondono Alfredo e Genoveva. In città arrivano David e Valeria (Aleix Rengel Meca e Roser ...

vladiluxuria : Per me il vero abbraccio che fa un padre al figlio è quando abbraccia la sua vita e rispetta il suo orientamento se… - juventusfc : Congratulazioni, @10_Smarti ?????? Oggi pomeriggio Martina ha anche risposto alle vostre domande ??… - AnnalisaChirico : Un governo che non governa genera incertezza, la tassa + dannosa per una società. Impossibile programmare la vita,… - SaraBoooh : Rosmello le ossessionate da Dayane siete voiiii Chiunque osi pronunciare il suo nome viene messo all'indice Datevi… - AlbeFarted : RT @blvckgnr: Molta gente qua sopra non vede la figa da quando è nata, eppure si atteggia come se fosse il playboy dell'anno. Ma uscite da… -