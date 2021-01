UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 7 e venerdì 8 gennaio 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) anticipazioni puntata 1103 di Una VITA di giovedì 7 e venerdì 8 gennaio 2021: Ad Acacias si diffonde la notizia relativa all’operazione effettuata dalla polizia contro la banda di Andrade… Le condizioni di salute di Marcia, dopo quanto è successo durante l’operazione di polizia, continuano ad apparire fortemente critiche… Susana riesce a vincere il concorso di moda, ma non appare per niente contenta di aver trionfato. Nasconde qualcosa? Vi ricordiamo che mercoledì 6 gennaio Una VITA non va in onda. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di martedì 5 gennaio 2021)1103 di Unadi7 e: Ad Acacias si diffonde la notizia relativa all’operazione effettuata dalla polizia contro la banda di Andrade… Le condizioni di salute di Marcia, dopo quanto è successo durante l’operazione di polizia, continuano ad apparire fortemente critiche… Susana riesce a vincere il concorso di moda, ma non appare per niente contenta di aver trionfato. Nasconde qualcosa? Vi ricordiamo che mercoledì 6Unanon va in onda. Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

