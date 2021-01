Una vita | anticipazioni 7 gennaio | Marcia ancora grave rischia la paralisi

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 5 gennaio 2021) Unatorna dopo la pausa del giorno dell’Epifania, nel pomeriggio di giovedì 7. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10, dove le vicende riprenderanno dal momento in cuisarà ricoverata in ospedale dopo essere stata ferita nel corso della retata che avrà portato all’arresto di Andrade. Per la Sampaio però, l’ incubo non sarà finito, visto che i medici non riusciranno ad estrarre la pallottola che le si sarà incastrata nella schiena. Intanto Susana vincerà il concorso di design ma, stranamente, non sarà contenta della vittoria. Una, trama 7, Felipe disperato In Una, continueremo ad essere in apprensione per le condizioni di. Felipe ...