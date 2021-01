Una frana distrugge un albergo a Bolzano: la chiusura per Covid ha evitato la tragedia (Di martedì 5 gennaio 2021) Il crollo di decine di grandi massi, staccati dalla montagna, ha portato alla distruzione di metà di un albergo. Tanta paura oggi pomeriggio attorno alle ore 15 nella conca di Bolzano dove una frana si è abbattuta sul famoso albergo Eberle sulle pendici di Monte Tondo tra i vigneti di Santa Maddalena nel quartiere di Rencio. Come apprende l’Agi da fonti della famiglia, non ci sono vittime. All’interno c’erano sette persone: in salvo la famiglia Zisser, proprietaria dell’hotel. I massi hanno distrutto la terrazza e il salone. La zona del ristorante e del bar non sono state danneggiate dalla frana. L’albergo Eberle è punto d’arrivo delle Passeggiate di Sant’Osvaldo che dominano la città di Bolzano. Presso la struttura, rinnovata circa quindici anni fa, soggiornano spesso ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Il crollo di decine di grandi massi, staccati dalla montagna, ha portato alla distruzione di metà di un. Tanta paura oggi pomeriggio attorno alle ore 15 nella conca didove unasi è abbattuta sul famosoEberle sulle pendici di Monte Tondo tra i vigneti di Santa Maddalena nel quartiere di Rencio. Come apprende l’Agi da fonti della famiglia, non ci sono vittime. All’interno c’erano sette persone: in salvo la famiglia Zisser, proprietaria dell’hotel. I massi hanno distrutto la terrazza e il salone. La zona del ristorante e del bar non sono state danneggiate dalla. L’Eberle è punto d’arrivo delle Passeggiate di Sant’Osvaldo che dominano la città di. Presso la struttura, rinnovata circa quindici anni fa, soggiornano spesso ...

