Una Befana speciale alla Caritas di Benevento (FOTO)

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cinque Befane, sia pure non a bordo della scopa d’ordinanza, sono giuntea portare doni a 130 bambini. Lainsieme al centro d’ascolto della struttura di via San Pasquale, in collaborazione con un esercizio commerciale della città, e con donatori autonomi, ha voluto organizzare una mattinata per i bambini in condizioni di bisogno. Tre diversi orari sono stati fissati per scongiurare assembramenti e consegnare giochi ai più piccoli. Il gesto ha voluto regalare un sorriso ai bambini del beneventano. La solidarietà non si è arrestata dunque con le iniziative del Santo Natale. La, dopo aver organizzato il pranzo d’asporto a chi ne aveva necessità nei periodi di festa, ha istituito anche questa giornata per l’arrivo ...