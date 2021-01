Un posto al sole anticipazioni: torna CHIARA! Rivedremo anche NUNZIO? (Di martedì 5 gennaio 2021) Il cast di Un posto al sole sta subendo in queste settimane degli scossoni notevoli, con diversi personaggi che almeno per il momento stanno lasciando la soap: tra loro anche Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti), che questa settimana vedremo partire da Napoli. Non si sa ancora quando Rivedremo la Giordano, ma è difficile pensare che un personaggio di tale calibro possa avere un’uscita definitiva… Con l’arrivederci di Marina, comunque, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) passerà nel giro di pochissimi giorni ad una trama completamente diversa: l’uomo d’affari dovrà cercare di fronteggiare il rapimento di suo figlio Filippo (Michelangelo Tommaso), che – come vedrete – non sarà facilissimo da risolvere. Presto, però, a Upas ci sarà anche una trama di tutt’altro tenore e che ... Leggi su tvsoap (Di martedì 5 gennaio 2021) Il cast di Unalsta subendo in queste settimane degli scossoni notevoli, con diversi personaggi che almeno per il momento stanno lasciando la soap: tra loroMarina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti), che questa settimana vedremo partire da Napoli. Non si sa ancora quandola Giordano, ma è difficile pensare che un personaggio di tale calibro possa avere un’uscita definitiva… Con l’arrivederci di Marina, comunque, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) passerà nel giro di pochissimi giorni ad una trama completamente diversa: l’uomo d’affari dovrà cercare di fronteggiare il rapimento di suo figlio Filippo (Michelangelo Tommaso), che – come vedrete – non sarà facilissimo da risolvere. Presto, però, a Upas ci saràuna trama di tutt’altro tenore e che ...

demetriashair_ : Hanno fatto un meme su un posto al sole usando Marina Giordano e hanno detto “ma chi è sta cessa” CE SARAI #upas - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Un ritorno inaspettato... ce ne sarà anche un altro? - KNIFEPRT : se non guardate un posto al sole non parlatemi - shizvumi : @k1ngsdead un posto al sole ?? - ltsmonique : Se dovesse uscire il sole mi aspetto De Luke che ci mette subito in arancione non si sa mai che possa mettere piede fuori sto posto di 4km2 -