UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dall'11 al 15 gennaio 2021

anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio 2021: I buoni propositi che animano Filippo nei confronti di Leonardo potrebbero causargli problemi. Alberto sta per trasferirsi nel nuovo appartamento da single ma Giulia cerca di rovinare i suoi piani, prendendo a cuore le ragioni di Clara. Continuano le disavventure di Cerruti, con risvolti imprevedibili ed esilaranti. Una nuova rivelazione di Leonardo sulla morte di Tommaso cambia l'atteggiamento di Filippo nei suoi confronti. Clara mette Alberto davanti ad un ultimatum: se si trasferirà nella nuova casa, dovrà dimenticare lei e suo figlio. La convivenza tra Vittorio e Cerruti si preannuncia tutt'altro che tranquilla. Serena è sempre più angosciata dalla prolungata assenza di Filippo, che insieme a Leonardo è ...

