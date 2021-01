Un Posto al Sole, anticipazioni 6 gennaio: Marina delusa (Di martedì 5 gennaio 2021) Ecco le anticipazioni della soap Un Posto al Sole inerenti la puntata che andrà in onda mercoledì 6 gennaio 2021, con Marina che, delusa, sarà sempre più intenzionata a lasciare… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Ecco ledella soap Unalinerenti la puntata che andrà in onda mercoledì 62021, conche,, sarà sempre più intenzionata a lasciare… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

tataminatozaki : sono appena stato informato da unx stay quel che è successo a questo piccolo raggio di sole. ma non vi fate schifo… - Nicole54509736 : RT @RogerHalsted: Per la cronaca l'Italia cercò il suo 'posto al Sole' subito dopo l'unificazione con le manovre nella baia di Assab, culmi… - VCountry3 : RT @RogerHalsted: Per la cronaca l'Italia cercò il suo 'posto al Sole' subito dopo l'unificazione con le manovre nella baia di Assab, culmi… - Ernesto29296958 : RT @RogerHalsted: Per la cronaca l'Italia cercò il suo 'posto al Sole' subito dopo l'unificazione con le manovre nella baia di Assab, culmi… - RogerHalsted : Per la cronaca l'Italia cercò il suo 'posto al Sole' subito dopo l'unificazione con le manovre nella baia di Assab,… -