Un Posto al Sole Anticipazioni 6 gennaio 2021: Marina pronta a lasciare Napoli, ma... (Di martedì 5 gennaio 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 6 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Marina è pronta a lasciare Napoli quando fa un incontro inaspettato che risveglia in lei un desiderio di vendetta! Leggi su comingsoon (Di martedì 5 gennaio 2021) Scopriamo ledi Unaldella puntata del 6. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,quando fa un incontro inaspettato che risveglia in lei un desiderio di vendetta!

demetriashair_ : Hanno fatto un meme su un posto al sole usando Marina Giordano e hanno detto “ma chi è sta cessa” CE SARAI #upas - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Un ritorno inaspettato... ce ne sarà anche un altro? - KNIFEPRT : se non guardate un posto al sole non parlatemi - shizvumi : @k1ngsdead un posto al sole ?? - ltsmonique : Se dovesse uscire il sole mi aspetto De Luke che ci mette subito in arancione non si sa mai che possa mettere piede fuori sto posto di 4km2 -