“Un nuovo virus al giorno…”: le minacce sanitarie che spaventano gli esperti (Di martedì 5 gennaio 2021) “Dobbiamo prepararci per qualcosa che in futuro potrebbe essere molto di più dell’attuale pandemia”. Il messaggio dell’Oms, uscito dalla bocca di Michael Ryan, capo del comparto emergenze dell’agenzia con sede a Ginevra, risuona come un monito sinistro. Neanche il tempo di godere per l’arrivo dei famigerati vaccini anti Covid-19, che all’orizzonte si stagliano imprecisate ombre, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 5 gennaio 2021) “Dobbiamo prepararci per qualcosa che in futuro potrebbe essere molto di più dell’attuale pandemia”. Il messaggio dell’Oms, uscito dalla bocca di Michael Ryan, capo del comparto emergenze dell’agenzia con sede a Ginevra, risuona come un monito sinistro. Neanche il tempo di godere per l’arrivo dei famigerati vaccini anti Covid-19, che all’orizzonte si stagliano imprecisate ombre, InsideOver.

Internazionale : In India è stato approvato per l’uso un vaccino ancora in fase sperimentale, un quotidiano giapponese denuncia una… - Roberto_Ricci : RT @NicolaMelloni: hanno rotto il caxxo per mesi che il virus è 'una influenza', che 'è piu' facile morire colpiti da un meteorite', che 'i… - MariuzzoAndrea : RT @NicolaMelloni: hanno rotto il caxxo per mesi che il virus è 'una influenza', che 'è piu' facile morire colpiti da un meteorite', che 'i… - LuigiPacella79 : @BendStudio Sto rigiocando al primo #syphonfilter (1999), virus, Pharcom, Oms, tutto così attuale............. come… - NicolaMelloni : hanno rotto il caxxo per mesi che il virus è 'una influenza', che 'è piu' facile morire colpiti da un meteorite', c… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo virus Coronavirus ultime notizie oggi. Speranza, incoraggianti i risultati del vaccino italiano ReiThera. ... Il Sole 24 ORE Coronavirus, rilevata positività per due giocatori juventini

I giocatori della Juventus Alex Sandro e Cuadrado sono risultati positivi al coronavirus. Al momento sono entrambi in regime di isolamento.

Dodici nuovi positivi su 180 tamponi, 8 contagi a Portoferraio

PORTOFERRAIO. Torna a crescere il numero dei contagi sul territorio dell’isola d’Elba. Sono dodici i cittadini residenti o domiciliati nei sette comuni dell’isola ad essere risultati positiva al tampo ...

I giocatori della Juventus Alex Sandro e Cuadrado sono risultati positivi al coronavirus. Al momento sono entrambi in regime di isolamento.PORTOFERRAIO. Torna a crescere il numero dei contagi sul territorio dell’isola d’Elba. Sono dodici i cittadini residenti o domiciliati nei sette comuni dell’isola ad essere risultati positiva al tampo ...