Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio scuola e scontro in consiglio dei ministri la mediazione per 11 gennaio il PD voleva rimandare al 18 Italia Viva il MoVimento 5 Stelle chiedono di riaprire dopo domani il fine settimana alle 9:10 sarà ragione gli altri giorni fascia gialla ma senza spostamenti tra le regioni Zingaretti dico no a crisi di governo degli sviluppi imprevedibili il segretario del PD in una nota provata dalla segreteria nazionale del partito che si è svolta nel pomeriggio di ieri in videoconferenza dice no a destabilizzazioni rischiose Sì al rilancio dell’azione di governo in arrivo oggi altri 470 mila dosi del vaccino xiser in campo i Prefetti su scorte stoccaggio le disposizioni del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto al Viminale dal Ministro dell’Interno ...