Ultima chiamata per Allegri: forse si libera la panchina del Chelsea (Di martedì 5 gennaio 2021) La panchina di Lampard traballa. E il Chelsea ha già pronta una lista di nomi se dovesse saltare: ci sono Thomas Tuchel, Brendan Rodgers, Ralph Hasenhuttl ma soprattutto Massimiliano Allegri. Allegri è ormai un nome che si fa di default ogni volta che una grande squadra europea deve cambiare allenatore. Ma poi non se ne fa mai nulla. L'anno sabatico del vincente tecnico della Juve s'è trasformato in una sorta di auto-esilio. Ad ogni giro il suo nome perde forza. Il futuro di Lampard al Chelsea è fragile. Ha vinto una sola partita nelle ultime sei di Premier League. Ed è nono in classifica. Secondo The Independent sono proprio Tuchel (appena licenziato dal Paris Saint-Germain) e Allegri, in pole. L'articolo ilNapolista.

