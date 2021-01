Ufficiale | lo Spezia annuncia l’arrivo di Saponara

(Di martedì 5 gennaio 2021) È arrivata l’ufficialità: Riccardoè un nuovo giocatore dello. Arriva in Liguria in prestito con diritto di riscatto, cometo dallo stesso club spezzino con un comunicato comunicato: “Riccardoè un nuovo calciatore delloCalcio. Il talentuoso centrocampista arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’ACF Fiorentina. Classe 1991,arriva in riva al Golfo dei Poeti dopo aver indossato in carriera le maglie di Milan, Empoli, Genoa, Lecce e Sampdoria, oltre a quella dei viola. Centrocampista completo, capace di agire sulla linea mediana, ma anche sulla trequarti e nel tridente d’attacco,è ora pronto a mettere la propria fantasia al servizio delle Aquile con indosso la maglia numero 23. Benvenuto ...

DiMarzio : #Calciomercato - #Spezia: ecco #Saponara. Ufficiale il suo trasferimento - Falso_Nueve_IT : Ufficiale il prestito di Riccardo #Saponara dalla #Fiorentina allo #Spezia. Già durante lo scorso mercato di gennai… - buoncalcio : UFFICIALE – Ex Genoa e Samp, Riccardo Saponara riparte dallo Spezia - Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: ?? UFFICIALE: Saponara è un nuovo giocatore dello #Spezia. Arriva dalla #Fiorentina in prestito con diritto di riscatto… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Calciomercato - #Spezia: ecco #Saponara. Ufficiale il suo trasferimento -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Spezia

Primo colpo di mercato per lo Spezia. In arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina il centrocampista Riccardo Saponara.Il trequartista torna in Liguria dopo le esperienze con le maglie di Sampdoria e Genoa, in prestito con diritto di riscatto ...