Udinese, Pussetto si opererà al ginocchio: fuori 6 mesi (Di martedì 5 gennaio 2021) Brutte notizie per l'Udinese. Dopo la visita al ginocchio di questa mattina a Villa Stuart dal dottor Mariani, Ignazio Pussetto si opererà nella giornata di oggi al legamento crociato del ginocchio destro, infortunato durante la partita contro la Juventus. L'attaccante friulano dovrà stare lontano dai campi almeno per 6 mesi. Con molta probabilità quindi, Gotti dovrà fare a meno del suo attaccante fino a fine stagione.

