Udinese | Le dichiarazioni di Marino | I convocati di Gotti

Il dirigente dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato del momento della squadra. L'allenatore Luca Gotti ha scelto i convocati.

Bologna-Udinese, la conferenza di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic dà la carica. Dopo lo 0-0 sul campo della Fiorentina, il tecnico del Bologna chiede ai suoi il ritorno alla vittoria al Dall'Ara contro l'Udinese, nella gara di domani. Di seguito le ...

