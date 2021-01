Twitter compra Breaker e si lancia nel mondo dei podcast (Di martedì 5 gennaio 2021) L’innovazione, oggi, va anche nella direzione del podcasting. Lo sa Amazon, lo sa Google, lo sa Spotify, lo sa Apple – che hanno già fatto questa mossa – e ora è toccato a Twitter. Solo qualche giorno fa Amazon è entrata nel mondo del podcasting e ora Twitter ha acquistato Breaker, una piattaforma di distribuzione concorrente a quelle che appartengono a Google o Apple. La particolarità di Breaker – che ha dato la notizia sui suoi social – è che al suo interno è presente un vero e proprio social per commentare e condividere gli episodi che si sono ascoltati. LEGGI ANCHE >>> Salvini su Twitter alimenta il complotto social dei festeggiamenti del Capodanno a Wuhan Twitter podcast: come funzionerà The ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 gennaio 2021) L’innovazione, oggi, va anche nella direzione deling. Lo sa Amazon, lo sa Google, lo sa Spotify, lo sa Apple – che hanno già fatto questa mossa – e ora è toccato a. Solo qualche giorno fa Amazon è entrata neldeling e oraha acquistato, una piattaforma di distribuzione concorrente a quelle che appartengono a Google o Apple. La particolarità di– che ha dato la notizia sui suoi social – è che al suo interno è presente un vero e proprio social per commentare e condividere gli episodi che si sono ascoltati. LEGGI ANCHE >>> Salvini sualimenta il complotto social dei festeggiamenti del Capodanno a Wuhan: come funzionerà The ...

