Tuttosport: il Napoli vuole tenere Milik sulla graticola fino alla fine del mercato (Di martedì 5 gennaio 2021) La questione Milik è piuttosto spinosa per il Napoli. Tuttosport scrive che De Laurentiis intende tenere l’attaccante sulla graticola fino agli ultimi giorni di mercato e solo a quel punto accettare un’offerta che non si discosti troppo dai 10 milioni e che provenga da un’altra federazione. “Da ieri il ds Giuntoli è alle prese con una necessità che parte dalla cessione di Milik all’interno di questa finestra di mercato. Per una doppia ragione, snellire il monde stipendi ed evitare di perdere a parametro zero un attaccante che a febbraio compirà 27 anni. Però il Napoli vorrà tenerlo sulla graticola fino a pochi giorni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 gennaio 2021) La questioneè piuttosto spinosa per ilscrive che De Laurentiis intendel’attaccanteagli ultimi giorni die solo a quel punto accettare un’offerta che non si discosti troppo dai 10 milioni e che provenga da un’altra federazione. “Da ieri il ds Giuntoli è alle prese con una necessità che parte dcessione diall’interno di questastra di. Per una doppia ragione, snellire il monde stipendi ed evitare di perdere a parametro zero un attaccante che a febbraio compirà 27 anni. Però ilvorrà tenerloa pochi giorni ...

napolista : Tuttosport: il Napoli vuole tenere #Milik sulla graticola fino alla fine del mercato La sensazione è che solo negli… - ConversoGian : RT @86_longo: ?? Arrivano diverse conferme (@Gazzetta_it e @tuttosport ) sul gradimento del #Milan per #Zaccagni. ??Idea più per giugno ch… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Tuttosport – Saponara allo Spezia: corsa contro il tempo per esserci a… - 86_longo : ?? Arrivano diverse conferme (@Gazzetta_it e @tuttosport ) sul gradimento del #Milan per #Zaccagni. ??Idea più per… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Napoli Milan: Simakan a un passo, duello col Napoli per Zaccagni Tuttosport Tuttosport: il Napoli vuole tenere Milik sulla graticola fino alla fine del mercato

Tuttosport: il Napoli vuole tenere Milik sulla graticola fino alla fine del mercato, per poi venderlo a una cifra prossima ai 10 milioni ...

Tuttosport – Saponara allo Spezia: corsa contro il tempo per esserci a Napoli

Tanta voglia di giocare dopo tanta panchina: Riccardo Saponara è un nuovo giocatore dello Spezia e la società ligure vorrebbe averlo a disposizione già ...

Tuttosport: il Napoli vuole tenere Milik sulla graticola fino alla fine del mercato, per poi venderlo a una cifra prossima ai 10 milioni ...Tanta voglia di giocare dopo tanta panchina: Riccardo Saponara è un nuovo giocatore dello Spezia e la società ligure vorrebbe averlo a disposizione già ...