Tutti i problemi del piano vaccinale italiano (Di martedì 5 gennaio 2021) (foto: Hakan Nural/Unsplash)Qui su Wired, così come su altri giornali, lo si scriveva già un paio di mesi fa: l’Italia non avrebbe potuto permettersi di farsi trovare impreparata al momento dell’arrivo delle dosi di vaccino anti Covid-19, e avrebbe dovuto predisporre per tempo un’adeguata strategia di vaccinazione. Insomma, un piano preciso sul da farsi. Invece, puntualmente, nel momento dell’effettivo avvio della campagna di somministrazione siamo partiti decisamente zoppi. Basta un numero per dare contezza di quanto stia accadendo: a fronte di 470mila dosi di vaccino consegnate all’Italia tra il 30 dicembre e il primo gennaio, a giornata inoltrata di lunedì 4 (aggiornamento delle 18:00) ne risultavano somministrate appena 122mila. Le altre quasi 350mila, invece, stanno ancora attendendo stipate nei congelatori a -70°C, nella speranza che prima o poi qualcuno le ... Leggi su wired (Di martedì 5 gennaio 2021) (foto: Hakan Nural/Unsplash)Qui su Wired, così come su altri giornali, lo si scriveva già un paio di mesi fa: l’Italia non avrebbe potuto permettersi di farsi trovare impreparata al momento dell’arrivo delle dosi di vaccino anti Covid-19, e avrebbe dovuto predisporre per tempo un’adeguata strategia di vaccinazione. Insomma, unpreciso sul da farsi. Invece, puntualmente, nel momento dell’effettivo avvio della campagna di somministrazione siamo partiti decisamente zoppi. Basta un numero per dare contezza di quanto stia accadendo: a fronte di 470mila dosi di vaccino consegnate all’Italia tra il 30 dicembre e il primo gennaio, a giornata inoltrata di lunedì 4 (aggiornamento delle 18:00) ne risultavano somministrate appena 122mila. Le altre quasi 350mila, invece, stanno ancora attendendo stipate nei congelatori a -70°C, nella speranza che prima o poi qualcuno le ...

