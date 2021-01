Tutti i buchi della Campagna di Vaccinazione anti Covid

Leggi su panorama

(Di martedì 5 gennaio 2021) La tanto attesaNazionale dicontro ilsta procedendo a rilento. Un fallimento che ha diverse spiegazioni. Tra gli aspetti principali ad aver rallentato la somministrazione del vaccino c'è la carenza di operatori sanitari, le siringhe inadeguate e la mancanza di una chiara programmazione che stabilisca in che tempi la popolazione avrà una copertura contro il. Siringhe Sembrerà assurdo ma il primo problema sono le siringhe: abbiamo i vaccini ma non abbiamo gli strumenti adatti per fare le iniezioni. È di oggi la notizia che, come già accaduto altrove, a Pavia siano state consegnate ancora siringhe da 5 ml invece che quelle da 1 ml. Ricordiamo infatti che gli infermieri da ogni singola fiala devono prelevare 0,3 ml di vaccino. Operazione semplice con una siringa da 1 ml molto più ...