"Tutte balle". Liguori sbotta contro Salvini: Gallera sostituito? Cosa c'è dietro (e da quanto si sa) (Di martedì 5 gennaio 2021) Giulio Gallera verso la sostituzione dopo i numerosi scivoloni. La notizia che vede l'assessore al Welfare messo alla porta dalla Regione Lombardia arriva anche a Stasera Italia. Qui Paolo Liguori perde la pazienza: "Tutte balle - esordisce nello studio di Rete Quattro in collegamento con Barbara Palombelli -. A Milano sappiamo da fine ottobre che Matteo Salvini voleva sostituire Gallera". E ancora: "Il motivo? Perché il leader della Lega vuole esercitare maggiore controllo su Attilio Fontana con un uomo anche più forte del Carroccio". Il direttore di Tgcom24 porta "ciò che vedo", precisa aggiungendo che l'obiettivo è dunque il governatore della Regione. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Giulioverso la sostituzione dopo i numerosi scivoloni. La notizia che vede l'assessore al Welfare messo alla porta dalla Regione Lombardia arriva anche a Stasera Italia. Qui Paoloperde la pazienza: "- esordisce nello studio di Rete Quattro in collegamento con Barbara Palombelli -. A Milano sappiamo da fine ottobre che Matteovoleva sostituire". E ancora: "Il motivo? Perché il leader della Lega vuole esercitare maggiorello su Attilio Fontana con un uomo anche più forte del Carroccio". Il direttore di Tgcom24 porta "ciò che vedo", precisa aggiungendo che l'obiettivo è dunque il governatore della Regione.

tamangha : RT @giuslit: Il debito aumenta e la spesa per interessi diminuisce. E dobbiamo ancora ricevere almeno una decina di miliardi di dividendi d… - PsicheMKD : RT @giuslit: Il debito aumenta e la spesa per interessi diminuisce. E dobbiamo ancora ricevere almeno una decina di miliardi di dividendi d… - MariMario1 : RT @giuslit: Il debito aumenta e la spesa per interessi diminuisce. E dobbiamo ancora ricevere almeno una decina di miliardi di dividendi d… - AndreaGegoli : Tutte stronzate, balle clamorose ???????? Covid, a Los Angeles le ambulanze non possono più trasportare pazienti con ba… - d_n_andrea : @MarcoSpanu7 @fiorellabenci @barbarab1974 Caro Marco. Davvero credi che siano tutte balle? Così offendi i medici e… -