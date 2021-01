Trump pensa al golf in Scozia per ‘sfuggire’ a insediamento Biden. Ma la premier gli rovina i piani: “Qui è lockdown, solo viaggi essenziali” (Di martedì 5 gennaio 2021) Non è ancora chiaro cosa abbia intenzione di fare Donald Trump il 20 gennaio, giorno dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Di sicuro c’è che sta cercando di evitare in tutti i modi di partecipare alla cerimonia per il passaggio di consegne e l’ultima trovata, rivelano i media scozzesi, è stata quella di organizzare un viaggio, proprio il 19 del mese, nel suo golf club scozzese. Ma a rovinargli i piani ci ha pensato la first minister del governo locale, Nicola Sturgeon: “Al momento non permettiamo a nessuno di venire dall’estero, salvo che per viaggi essenziali, una regola che si applica a chiunque. E venire a giocare a golf non è una ragione che io considererei essenziale”, ha detto nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Non è ancora chiaro cosa abbia intenzione di fare Donaldil 20 gennaio, giorno dell’di Joealla Casa Bianca. Di sicuro c’è che sta cercando di evitare in tutti i modi di partecipare alla cerimonia per il passaggio di consegne e l’ultima trovata, rivelano i media scozzesi, è stata quella di organizzare uno, proprio il 19 del mese, nel suoclub scozzese. Ma argli ici hato la first minister del governo locale, Nicola Sturgeon: “Al momento non permettiamo a nessuno di venire dall’estero, salvo che per, una regola che si applica a chiunque. E venire a giocare anon è una ragione che io considererei essenziale”, ha detto nel ...

