Trump non si rassegna, pronto per fermare il passaggio di presidente (Di martedì 5 gennaio 2021) Donald Trump dalla Georgia non molla la Casa Bianca. In attesa del passaggio ufficiale di consegna tra il presidente uscente e Joe Biden, vincitore dell’ultima tornata elettorale, il tycoon americano continua nel suo tentativo di ribaltare l’esito elettorale. I democratici “non si prenderanno questa Casa Bianca. Lotteremo come dannati”, ha detto Trump durante il comizio in Georgia, alla vigilia dei ballottaggi che decideranno il controllo del Senato americano. “I democratici vogliono rubare la Casa Bianca, non potete lasciare che rubino il Senato statunitense – ha dichiarato – vinceremo e vinceremo alla grande. Dobbiamo farlo, per assicurare che la sinistra radicale non rubi i vostri voti”. Leggi anche >>> Joe Biden fa il vaccino anti covid in diretta tv: Grazie Trump Leggi ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021) Donalddalla Georgia non molla la Casa Bianca. In attesa delufficiale di consegna tra iluscente e Joe Biden, vincitore dell’ultima tornata elettorale, il tycoon americano continua nel suo tentativo di ribaltare l’esito elettorale. I democratici “non si prenderanno questa Casa Bianca. Lotteremo come dannati”, ha dettodurante il comizio in Georgia, alla vigilia dei ballottaggi che decideranno il controllo del Senato americano. “I democratici vogliono rubare la Casa Bianca, non potete lasciare che rubino il Senato statunitense – ha dichiarato – vinceremo e vinceremo alla grande. Dobbiamo farlo, per assicurare che la sinistra radicale non rubi i vostri voti”. Leggi anche >>> Joe Biden fa il vaccino anti covid in diretta tv: GrazieLeggi ...

EnricoLetta : La democrazia americana sta vivendo momenti drammatici e il comportamento di #Trump non ha precedenti. Spero solo c… - lucasofri : Che ci siano non poche persone - persino a un oceano di distanza in Italia - che sostengono con insistenza il cando… - riotta : La domanda che troppi 'analisti' non si fanno è: perché Bush padre, Carter, perfino Johnson e Nixon, lasciarono la… - MorinelliTony : RT @riotta: La domanda che troppi 'analisti' non si fanno è: perché Bush padre, Carter, perfino Johnson e Nixon, lasciarono la Casa Bianca,… - Fratzen13 : RT @GuidoCrosetto: Non mi è mai stato particolarmente simpatico Trump (anche se penso abbia fatto cose egregie per gli USA) ma la storia de… -