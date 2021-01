Trump minaccia i funzionari repubblicani della Georgia

(Di martedì 5 gennaio 2021) di Anthony M. Quattrone, Ph.D. Il più maldestro tra tutti i tentativi attuati da Donaldper ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali dello scorso novembre, è sicuramente la pressione esercitata sui pubblici, fino al punto di ordinare al Segretario di Stato, il repubblicano Brad Raffensperger, di sovvertire i risultati elettorali durante un’ulteriore verifica dei voti. Il Raffenspenger avrebbe dovuto “riscontrare 11.780 voti” in più persottraendo quindi la vittoria a Joe Biden che aveva prevalso per 11.799 voti. Nella registrazione di una telefonata del 2 gennaio 2021, pubblicata online dal Washington Post il 3 gennaio 2021, si può ascoltare“ordinare” a Raffensperger e al suo consigliere Ryan Germany di “trovare” i voti necessari ...

Viviamo in tempi difficili e transitori, su questo non ci sono dubbi. L’emergenza che abbiamo di fronte è più complessa di quanto molti comprendono o vogliano ammettere, perché non è semplicemente eco ...L'estremista di destra a Dalton, in Georgia, in vista dei ballottaggi per i due seggi al Senato: "Ho vinto a valanga nelle elezioni truccate di novembre".