Trump incita ancora al golpe | ' Biden può respingere i grandi elettori'

valigiablu : Trump, continuando a ripetere falsità sulle elezioni, incita all’odio, alla violenza e al terrorismo interno |… - globalistIT : - GINA32451015 : RT @andrewpasq: #Trump, continuando a ripetere falsità sulle elezioni, incita all'odio, alla violenza e al terrorismo interno - cera1volta : RT @andrewpasq: #Trump, continuando a ripetere falsità sulle elezioni, incita all'odio, alla violenza e al terrorismo interno - RosannaMarani : RT @andrewpasq: #Trump, continuando a ripetere falsità sulle elezioni, incita all'odio, alla violenza e al terrorismo interno -

Ultime Notizie dalla rete : Trump incita

L'estremista di destra lancia i suoi proclami dai social: "Il Vice Presidente ha il potere di respingere elettori scelti in modo fraudolento" ...USA La posta in gioco con i ballottaggi della Georgia «non potrebbe essere più alta. Stiamo assistendo a come alcuni sono disposti a spingersi per mantenere il potere e minacciare i principi fondament ...