Truffa e tenta di rapinare anziana puntandole una pistola alla testa | smascherato e arrestato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – Aveva primato un’78enne di Ercolano, fingendosi un operatore di un’azienda di fornitura energetica. Ma non sodisfatto del “bottino”, Giuseppe Diego Bombarda 42enne del Rione Traiano si è ripresentato all’esterno dell’abitazione della donna indossando cappellino, mascherina e occhiali da sole. Piuttosto che utilizzare un espediente perre l’ha estratto unae puntandogliela contro, hato di strapparle alcuni gioielli che indossava. La 78enne – in casa con un marito disabile di 83 anni – ha però reagito e strappato occhiali e berretto al rapinatore. In lui ha riconosciuto la stessa persona che pochi giorni prima l’avevata e ha iniziato ad urlare, attirando l’attenzione dei ...