Treviolo-Paladina | il cantiere che il Covid non ha mai fermato

(Di martedì 5 gennaio 2021) È un’opera attesa, molto discussa, spesso contestata. Un tratto di quell’arteria Villa d’Almè -Dalmine che è sempre più vitale per lo sviluppo ad ovest della città e della Val Brembana. Unvistoso, importante per il grande lavoro in trincea – lunga 1,5 chilometri sui cinque totali – che caratterizza quel tratto di strada e che non si è mainemmeno davanti al. Anzi. Qui mezzi ed operai hanno approfittato dei lockdown per eseguire spostamenti, rotonde e deviazioni. Certo non sono mancati imprevisti, come l’allagamento di una parte della trincea dovuta ad un periodo di intense piogge e alle acque fuoriuscite da una vasca di sollevamento che si affacciava proprio sullo scavo. L’opera è stata affidata alla Vitali Spa di Cisano Bergamasco per un appalto dalla Provincia di Bergamo e interamente finanziata da Anas. Dalla ...