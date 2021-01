Trento Da giovedì è vietato fumare alle fermate dell’autobus e davanti alle scuole

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 5 gennaio 2021)7 gennaio, in coincidenza con l’apertura dellesuperiori, entrerà in vigore l’ordinanza firmata dal sindaco Franco Ianeselli che istituisce il divieto didegli autobus e nei pressi delle. L’ordinanza vieta il fumo, qualora siano presenti altre persone, nel raggio di 15 metri dalla segnaletica che indica ledel trasporto pubblico o alla stessa distanza dagli ingressi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Sempre dal 7 gennaio sarà attivato anche un presidio, a cura di polizia locale, Trentino solidale e protezione civile, per informare e scoraggiare i comportamenti inopportuni e imprudenti ai fini del contenimento della diffusione della pandemia. Nel caso di violazione dell’ordinanza è ...