Travaglio sfotte Gallera che sta per perdere la poltrona

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ormai è praticamente certo che presto Giuliolascerà la suadi assessore regionale al Welfare in Lombardia. Oggisi esercita in una finta difesa delle sue epiche gesta: S iccome corre voce che la Lega voglia privarci di Giulio, lo diciamo chiaro e forte: non ci provate. In tempi così cupi, manca solo che ci venga a mancare la nostra prima fonte di buonumore. E perché, poi? Perché –dicono i leghisti – “le sue dichiarazioni non sono state condivise e non rappresentano il pensiero del governo della Lombard i a”. Ma scherziamo? Avete mai visto un comico che concorda battute, gag e sketch con un partito? Non contenti di avergli chiuso i teatri, ora vorrebbero pure imbrigliare la sua creatività artistica. E poi come sarebbe che le sue dichiarazioni non rappresentano il pensiero della ...