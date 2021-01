Trasporti | sciopero di 4 ore del personale Eav | le corse garantite

Leggi su anteprima24

Napoli – Si preannunciano disagi per gli utenti del trasporto Eav per questo venerdì, 8 gennaio. Giorno in cui è stato proclamato dall'O.S. ORSA unodi 4 ore dalle ore 18.00 alle ore 22.00 per le linee Vesuviane e Flegree. Ecco le ultime partenze: Linee Vesuviane da Napoli per Sorrento 17:41 Sarno 17:02 Baiano 17:18 Poggiomarino 17:24 S. Giorgio via C.D 17:41 per Napoli da Sorrento 17:56 Sarno 17:49 Baiano 17:02 Poggiomarino 17:04 S. Giorgio via CD 17:49 Linee Flegree da Montesanto per Torregaveta 17:21 Licola 17:12 per Montesanto da Torregaveta 17:14 Licola 17:08