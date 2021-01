Tragedia familiare, moglie accoltellata alla gola dal marito settantenne (Di martedì 5 gennaio 2021) Si è sfiorata la Tragedia in una famiglia che vive nel quartiere Primavalle di Roma, in via Sant’Igino Papa. Alle 11.30 di questa mattina, la donna di 71 anni è… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Si è sfiorata lain una famiglia che vive nel quartiere Primavalle di Roma, in via Sant’Igino Papa. Alle 11.30 di questa mattina, la donna di 71 anni è… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

luca_biasi : @salvinimi Una tragedia familiare non ha connotazioni politiche. - Vascello : Tragedia familiare in atto #90giorniperinnamorarsi - marcop842 : RT @giuseppetp55: Non è stato l’omicidio di un immigrato(questo dicevano),l’assassinio dell’ex segretario provinciale della Lega Colleoni a… - orientamentibla : L’anno è iniziato con una tragedia familiare che mi ha aperto un baule di riflessioni. È tre giorni che mi interrog… - annalisapanello : RT @giuseppetp55: Non è stato l’omicidio di un immigrato(questo dicevano),l’assassinio dell’ex segretario provinciale della Lega Colleoni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia familiare Tragedia familiare, moglie accoltellata alla gola dal marito settantenne MeteoWeek Tragedia familiare, moglie accoltellata alla gola dal marito settantenne

Sfiorata la tragedia in una famiglia che vive nel quartiere Primavalle di Roma. Una donna di 71 anni è stata ferita dal marito alla gola ...

Dramma sfiorato, hotel travolto da una frana (VIDEO)

Al momento non risultano persone coinvolte, l'albergo era chiuso per Covid. I soccorritori: "Un colpo di fortuna ha evitato la tragedia" ...

Sfiorata la tragedia in una famiglia che vive nel quartiere Primavalle di Roma. Una donna di 71 anni è stata ferita dal marito alla gola ...Al momento non risultano persone coinvolte, l'albergo era chiuso per Covid. I soccorritori: "Un colpo di fortuna ha evitato la tragedia" ...