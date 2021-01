Traffico Roma del 05-01-2021 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione studio Daniele guerrisi prudenza per il maltempo che continui a interessare la capitale numerose le segnalazioni di tratti di strade allagate da alberi pericolanti a Casalotti ci sono difficoltà di circolazione su via di Boccea proprio a causa di alberi pericolanti all’altezza di via della Storta Inoltre Ci sono rallentamenti su via della Maglianella per lavori di pronto intervento in seguito all’allargamento della sede stradale in prossimità del deposito della trasporto pubblico allagamenti si registrano Sulla via Ostiense all’altezza di via della stazione Ostiense sulla via Tiburtina in prossimità di via Filippo Fiorentini poi su via della Magliana in prossimità del raccordo ancora sulla via Ardeatina all’altezza di via Viggiano ed infine sulla via del mare all’altezza del tunnel di Acilia al della ...