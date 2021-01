Traffico Roma del 05-01-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Luceverdeben trovati a questo aggiornamento chiusa via di Porta Furba all’altezza della salita del Mandrione per alberi sulla carreggiatadeviato nelle due direzioni deviazioni anche per la linea bus 409 con il ritorno in zona rossa spostamenti consentiti soltanto con autocertificazione e per motivi di necessità spostamenti comunque condizionata dal maltempo non solo pioggia ma grandine come nelle zone traCerveteri e Fiumicino e poi i disagi per allagamenti tra le strade coinvolte via Antonio Serra vicino collina Fleming Intanto abbiamointenso rallentato in zona Prati tra il Lungotevere e Piazza Adriana fino al 6 gennaio ricordiamo che è possibile una volta al giorno dalle 5 alle 22 gustarsi due verso una sola a casa di amici o parenti anche se in altri comuni purché all’interno della ...